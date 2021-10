Formazione per i nuovi esperti della programmazione informatica, Salesforce accende i fari sul sistema ITS

L’ITS Apulia Digital Maker, fondazione che opera nell’alta istruzione professionalizzante del settore ICT in Puglia, amplia la rete delle partnership di prestigio coinvolte nelle attività di formazione dei nuovi esperti della programmazione informatica, con un importante accordo siglato con la TenEnigen gruppo Lutech, la prima practice Salesforce, colosso statunitense del cloud computing, operativo in 36 Paesi del mondo.

Attraverso la collaborazione con la TenEnigen gruppo Lutech, leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT, infatti, gli studenti dell’edizione del corso di Developer 4.0 - presso la sede di Foggia - avranno modo di affinare ulteriormente quelle alte competenze in ambito di sviluppo software, programmazione Java, analisi di big data e soluzioni cloud, sempre più richieste nel mercato del lavoro.

Il corso in Developer 4.0 che la Fondazione propone a Foggia, co-progettato con Exprivia Spa, la nota multinazionale del settore IT con cui l’ITS ha già da tempo avviato anche i percorsi nelle sedi di Lecce e Molfetta, assicurerà ai giovani studenti l’opportunità di sviluppare conoscenze e abilità anche nello sviluppo e applicazioni di soluzioni relative alla piattaforma Saleforce, interamente basata su cloud che permette una gestione innovativa nel campo del Customer Relationship Management ( CRM) e Customer Experience (CX) .

“Sono felice che nasca questa collaborazione tra TenEnigen gruppo Lutech e la Fondazione ITS Apulia Digital Maker, credo molto nella formazione e mi auguro che questa collaborazione possa estendersi a tutto il sistema ITS che guardiamo con particolare attenzione “ dichiara Vanessa Fortarezza, Area Vice President Enterprise Sales Salesforce.

“La nostra eccellenza nei servizi di formazione su Salesforce sta contribuendo in maniera decisiva nei processi di trasformazione digitale delle aziende italiane, la formazione di figure preparate su Salesforce è una grande opportunità per accelerare il processo di digitalizzazione” - dichiara Paolo Cordero Executive Director Business Development presso TenEnigen dichiara

Come spiega il Presidente della Fondazione, Euclide Della Vista, anche referente nazionale deIla filiera ICT della rete degli ITS Italiani: “L’accordo con una società come la TenEnigen gruppo Lutech, che presidia il mercato della digitalizzazione con competenze specialistiche in diversi rami dell’Industry 4.0, ed è l’unico centro italiano autorizzato Salesforce in Italia, rappresenta un ulteriore passaggio di livello della mission della nostra fondazione nel rispondere ai reali bisogni del tessuto produttivo di riferimento. Mi auguro che questa collaborazione possa estendersi anche agli altri nostri percorsi nelle diverse sedi regionali”.

“Stiamo avviando quest’anno ben sei corsi in Puglia in Developer, di cui tre a Bari in collaborazione con il Distretto dell’Informatica Pugliese e Innovapuglia“ – continua l’imprenditore alla guida della fondazione che è anche Centro di Trasferimento Tecnologico riconosciuto da Mise, “ proprio sulla base delle esigenze intercettate dal costante dialogo con il mondo delle imprese, alla progressiva ricerca di professionisti dell’ICT per aumentare la competitività . Attraverso la nostra offerta formativa pratica e laboratoriale, sintonizzata sulle reali direttrici strategiche nel campo di soluzioni informatiche ad hoc per la digitalizzazione dei processi lavorativi, oggi possiamo sostenere lo sviluppo delle aziende assicurando, contestualmente, un qualificato e rapido inserimento professionale ai nostri corsisti.”

Infatti, gli studenti dell’ITS Apulia Digital Maker sono formati da docenti che provengono, per oltre il 70% direttamente dal mondo delle imprese, come sarà nel caso della TenEnigen gruppo Lutech che metterà a disposizione i suoi esperti per insegnare su campo l’utilizzo dei servizi della piattaforma Saleforce, attualmente sistema d’avanguardia a livello globale nel connettere marketing, vendite, e-commerce, assistenza clienti, IT, in un unico approccio.