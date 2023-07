Mercati aperti di sera, oggi il primo appuntamento: bancarelle in via Portoghese

Partono oggi le aperture serali dei mercati settimanali programmate per il mese di luglio. In questa prima settimana del mese, infatti, i mercati si svolgeranno in orario pomeridiano e serale (ore 16-21), seguendo, nell'ubicazione, il consueto calendario. Si comincia dunque oggi con il mercato del lunedì in via Portoghese, nei pressi delle Piscine comunali.

Si proseguirà poi domani, 4 luglio, in via Vaccarella a Carbonara e in via Del Turco a Palese. Il 5 luglio sarà la volta di Santo Spirito, Torre a Mare (via Valle e Giglioli) e Japigia (via Caldarola). Il 6 luglio appuntamento in piazzale Lorusso/via Salvemini a San Pasquale. Concluderà la settimana delle aperture serali il mercato di via De Ribera, al quartiere San Paolo, il 7 luglio.

Le aperture dal tramonto a sera torneranno poi, come previsto nel documento strategico del commercio comunale, nella prima settimana di agosto. Un'iniziativa che rappresenta ormai un appuntamento fisso della stagione estiva, resa possibile dalla collaborazione tra l'assessorato allo Sviluppo economico e gli operatori di categoria, pensata per andare incontro alle esigenze di una fascia sempre più ampia di cittadini.