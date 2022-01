Domenica con il mercato a Bari, bancarelle a Poggiofranco. Il 6 gennaio apertura straordinaria in via Salvemini

Prima domenica di gennaio con le bancarelle a Bari: questa mattina, fino alle 13, è prevista l'apertura straordinaria del mercato settimanale di Poggiofranco (viale Gandhi/via Madre Teresa di Calcutta).

Si tratta di uno degli ultimi appuntamenti programmati d'intesa da operatori mercatali e assessorato al Commercio per il periodo delle festività natalizie. Dopo le aperture straordinarie che hanno attraversato il mese di dicembre, il calendario si concluderà nel giorno dell'Epifania, con il mercato in via Salvemini.

(foto di repertorio)