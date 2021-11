Primo novembre con il mercato di via Portoghese: bancarelle e clienti in cerca di affari

Mattinata del 1° novembre con il mercato di via Portoghese a Bari: non sono mancati i clienti tra le bancarelle allestite come di consueto nel lunedì, nonostante il giorno festivo. Un'occasione per fare qualche affare e magari anche qualche regalo, in ritardo, per la festa di Halloween. A segnalare l'iniziativa è l'associazione di categoria Casambulanti che parla di "successo" della giornata mercatale.