Un nuovo negozio per il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: si amplia l'offerta di articoli sportivi

Nonostante il periodo non certo facile, al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta non mancano le novità. È stato infatti inaugurato pochi giorni fa il temporary store Zagaria Sport, rivenditore Givova, brand che si propone come alternativa nel mondo tecnico sportivo, molto attivo nel panorama agonistico di varie discipline (basket, pallavolo e calcio e tempo libero) e molto presente in tv e sui social. “Tutti i locali della nostra galleria sono occupati e questo non può che renderci orgogliosi”, commenta Domenico Mele, direttore del centro commerciale. "Il nostro impegno è quello di continuare a fornire un’ampia offerta ai nostri clienti. Con questo nuovo punto vendita abbiamo ampliato ulteriormente il settore sportivo, sempre molto amato, ma anche particolarmente richiesto in questo momento storico”.

Mele sottolinea che il Gran Shopping Mongolfiera prosegue nell’impegno di tutto il suo staff per garantire la massima sicurezza all’interno del centro commerciale. "Spendiamo molte delle nostre risorse ed energie per preservare la sicurezza di tutti, collaboratori, operatori e clienti, e continueremo a farlo con gli stessi standard altissimi che ci hanno permesso di accogliere tutti in sicurezza fino a questo momento”, conclude Mele.