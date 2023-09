Una nuova azienda internazionale nella zona industriale di Bari: arriva Pal Robotics, investimento da 5 milioni di euro

Una nuova azienda internazionale è pronta a insediarsi nella zona industriale di Bari: la spagnola Pal Robotics, leader a livello europeo e mondiale per la robotica di servizio, ha aperto la sua filiale italiana con sede proprio nel capoluogo pugliese.

La nuova realtà industriale denominata Pal Italy srl opererà su tutto il territorio nazionale e prevede un investimento da 5 milioni di euro in un orizzonte temporale dai 3 ai 5 anni. L'azienda, già forte di consolidati rapporti di collaborazione con le principali università e centri di ricerca italiani, punterà a rafforzare questi network per sviluppare e ottimizzare soluzioni robotiche funzionali in contesti rilevanti per l’economia italiana come l’agricoltura, la sanità, la logistica e l’industria manifatturiera. Con un bagaglio di oltre trenta collaborazioni su programmi di ricerca europei come Horizon Europe, Pal porterà in Italia ricerca e innovazione in settori strategici. I primi contatti con il Politecnico di Bari e il Cnr sono stati positivi e concreti.

La scelta dell’area industriale di Bari si sarebbe concretizzata a seguito di continue e positive interazioni con l’ecosistema pugliese, negli ultimi mesi, che hanno reso possibile questo primo importante risultato. Nelle prossime settimane l’azienda dovrebbe finalizzare ulteriori collaborazioni di ricerca e sviluppo con le realtà del territorio impegnate nell’ambito della robotica, nella speranza di promuovere un circolo virtuoso di innovazione e sviluppo, con ricadute positive su tutto il territorio nazionale.

“Accogliamo questa nuova apertura con grande soddisfazione - commenta il vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica e alle Politiche del Lavoro Eugenio Di Sciascio -. Bari si conferma una realtà sempre più attrattiva per le aziende innovative. Attraverso il programma Invest in Bari di Porta Futuro, da tempo stavamo seguendo l’insediamento di Pal Robotics, che sceglie la nostra città come prima sede in Italia. Da parte nostra siamo intenzionati a continuare a fornire loro supporto e svolgere un ruolo di facilitazione per eventuali necessità che si presenteranno e ci facciamo sin da ora promotori dello sviluppo di sinergie con le Università, i laboratori di ricerca ma anche con gli istituti professionali presenti in città, che proprio sulla robotica potranno trovare in questa realtà aziendale un’eccellenza mondiale. Attendiamo di conoscere quali saranno i profili di investimento di questa azienda sul territorio, dal personale alle risorse materiali, ma siamo fin da ora disponibili a coltivare tutte le possibili interazioni che possano procurare benefici al nostro sistema industriale e occupazionale”.