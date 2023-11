"Tanti anziani non possono permettersi cure adeguate", l'appello della Cisl Bari Bat e dei pensionati

"Vogliamo aiutare e sostenere le nostre comunità, a partire dalle aree più fragili, quali gli anziani e quanti con loro, in tanti purtroppo, non possono permettersi di ricorrere al privato per curarsi e rinunciano, con grave pregiudizio sulla propria aspettativa di vita". Un concetto espresso nel corso dell'Assemblea Cittadina della Federazione dei pensionati Cisl Bari Bat e dalla stessa Cisl barese, dai due segretari generali Vincenzo Lezzi e Giuseppe Boccuzzi,

Al centro delle richieste, il sostegno "al diritto alle cure che sempre più spesso viene quotidianamente negato, a dispetto di una narrazione" che vedrebbe "affermare che la situazione andrebbe migliorando". Nel corso dell'apputamento è stata illustrata "una piattaforma rivendicativa con la quale chiedere a direttori generali e direttori sanitari di Asl Bari e Bat (Barletta, Andria, Trani) un piano aziendale per l'abbattimento dei tempi di attesa" e "che riporti analiticamente la capacità di offerta, quantitativa e qualitativa, per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, ambulatoriale e in regime di ricovero, per ogni singolo presidio". Fra le altre cose, i segretari generali Lezzi e Boccuzzi chiedono che venga riprogrammata l'offerta sanitaria, individuando progetti e specifiche misure di intervento per abbattere mobilità passiva e liste di attesa".