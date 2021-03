Le strutture extralberghiere fanno rete: in Puglia nasce Aep

Consolidare la propria rappresentanza ai tavoli decisionali istituzionali, siglare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, fare rete, sono tra le finalità di Aep, l’associazione degli extralberghieri di Puglia.

Un organismo regionale dove sono confluite associazioni impegnate nella promozione turistica del territorio. Una rete di strutture extralberghiere in grado di offrire 2500 posti letto distribuiti in 965 stanze, da Nord a Sud della regione, autorizzate all’accoglienza turistica e identificate attraverso il Cis, il codice identificativo della struttura, attribuito da PugliaPromozione.

Al momento sono sei le associazioni ad avere sottoscritto lo statuto costitutivo di Aep che annovera, tra i firmatari, imprenditori con già 21 anni di esperienza dedicata in modo esclusivo all’accoglienza turistica.

Una associazione che si è posta come obiettivo quello di dare importanza a masserie, B&B, case vacanza, appartamenti per affitti brevi, che negli anni hanno contribuito in modo preponderante alla costruzione del brand Puglia. Strutture ora vuote da un anno a causa della pandemia che ha imposto a molti gestori e proprietari di chiudere le attività in modo definitivo o di vendere gli immobili a costi irrisori.

Una associazione che punta a diventare partner attivo della Regione per implementare le azioni di promozione del territorio.

“Aep – spiega Cinzia Capozza, la presidente dell’associazione - nasce con l’intento principale di consegnare la giusta identità, riconoscibilità, al settore dell’accoglienza extralberghiera operando in sinergia a tutela del territorio regionale pugliese e della sua reputazione verso il turista ospite. Da qui in poi ci piacerebbe avere un dialogo costante con le istituzioni, raccolto in una sola voce formale”. “Fare rete - prosegue Capozza – sarà impegno principale di Aep. Riteniamo importantissimo il dialogo con tutte le attività produttive territoriali a sostegno della ‘pugliesità’, dei suoi luoghi e dei suoi prodotti, per garantire al turista l’esperienza Puglia in tutta la sua interezza e non solo immagini cartolina e vecchi cliché”.

L'Aep è stata fondata da: associazione 2B Fasano, associazione Albergatori di Polignano a Mare, associazione Magica Valle d’Itria, associazione Barletta Ricettiva, associazione B&B in rete Brindisi Grande Salento, associazione Extralberghiero Lecce.