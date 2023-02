Vertenza Baritech e lettere di licenziamento ai 113 lavoratori: venerdì il sit-in in piazza Libertà

Le segreterie confederali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, quelle territoriali, con le rispettive rappresentanze sindacali aziendali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl chimici, dopo la comunicazione di licenziamento inviata via mail a tutti e 113 lavoratori della Baritech, hanno indetto per venerdì prossimo un sit-in permanente davanti alla prefettura di Bari. Lo riporta l'agenzia Dire.

L'obiettivo della protesta è "rafforzare la richiesta di attivazione di una cabina di crisi permanente guidata dalla prefetta Antonia Bellomo, che coinvolga i responsabili della task force regionale, i dirigenti del consorzio Asi, il sindaco metropolitano, il sindaco di Modugno e ogni istituzione che voglia essere presente al tavolo di crisi". In una nota, le sigle sindacali dichiarano "la ferma volontà di attivare in tempi brevi tutte le forme di opposizione legale ai licenziamenti e tutte le azioni di rivendicazione delle relative spettanze di fine rapporto per i lavoratori, non escludendo la richiesta di interventi di tutela rafforzata per i crediti degli stessi" conclude la nota dei sindacati.