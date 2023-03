XX Trofeo Aldo D'Alesio, ottime le prestazioni degli atleti del Circolo della Vela Bari

Mattinata iniziata con la pioggia che ha rallentato l'avvio del XX Trofeo Aldo D'Alesio ieri a Bari. Organizzata dal Circolo della Vela Bari la regata ha preso inizio non appena la pioggia è andata via e il cielo si è aperto consentendo ai 73 iscritti di uscire in mare dove ad attenderli c'era però pochissima aria. Una sola la prova portata a termine con Ilca 4 (45 iscritti) e Ilca 6 (21 iscritti), due per gli Ilca 7 (7 iscritti). Tra questi in 18 quelli tesserati per il Circolo della Vela Bari seguiti dagli istruttori Riccardo Sangiuliano, Luca Bergamasco e Valeria Di Cagno.

Il trofeo, come sempre, è andato alla categoria più numerosa. In questo caso quindi agli Ilca 4 e in particolare a Ernesto Lupo (CV Azimuth) che si è classificato primo.

Sempre tra gli Ilca 4 da segnalare le ottime prestazioni di Martina Volpicella, seconda femminile U16 e di Alice Mirizzi Stanghellini Pirilli, terza femminile U16 alla sua prima regata (entrambe CV Bari).

Tra gli Ilca 6 Gabriele Porcelli (Cv Bari) ha conquistato il 1? posto assoluto e allo stesso tempo anche il 1? posto U19, seguito dai compagni di squadra Paolo Pettini Bonomo al 2? posto e Francesco Romani al 3?, che ha conquistato anche il 1? posto U17.

Tra gli Ilca 7 sempre Circolo della Vela sul podio con Alberto Divella 1? assoluto e primo tra gli U21; Raffaele De Michele 2? assoluto e 1? Master e Giampiero Menza 3? Master.