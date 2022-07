Ventiquattro concerti nei Comuni del Barese fino al 6 agosto, è partito il "tour estivo" dell'Orchestra Metropolitana di Bari

Le note musicali di archi e violini per riscoprire "identità e territorio". È questa la chiave di lettura della stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, partita lo scorso 28 giugno. I concerti estivi vedranno l'orchestra "on the road": il programma estivo intitolato "Armonie Metropolitane" proseguirà fino al 6 agosto con una serie di 24 concerti nei comuni vicini al capoluogo. La prossima tappa del tour sarà il prossimo 6 luglio a Sammichele di Bari.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal sindaco della Città Metropolitana di Bari, Antonio Decaro, dalla consigliera delegata ai Beni Culturali, Francesca Pietroforte, dal direttore artistico dell'Ico (Istituzioni Concertistiche Orchestrali), Vito Clemente e dal dirigente del Servizio Beni Culturali e Ico, Francesco Lombardo.

Identità e territorio sono le chiavi di lettura della visione artistica che caratterizza tutta la stagione 2022 dell’Orchestra. Il tema identitario emerge nella scelta dei due programmi "Bocca di Rosa e la Scuola genovese" e "Playlist, Le canzoni della mia vita": entrambi propongono arrangiamenti originali, commissionati dalla Città Metropolitana. L’attenzione al territorio è, invece, finalizzata a portare la musica e l’arte in periferia e nei piccoli centri.

“Quest’estate l’Orchestra metropolitana toccherà diversi piccoli Comuni cercando di abbattere quelle distanze tra il cosiddetto centro e la periferia - ha dichiarato Decaro - è un modo per condividere responsabilità ed opportunità per i sindaci che nelle loro programmazioni di eventi sanno di poter contare su un concerto di altissima qualità”.

"Quest’anno l’Orchestra Sinfonica Metropolitana ha puntato anche sulla valorizzazione dei giovani under 35, sia nel ruolo di interpreti, ma anche di direttori e arrangiatori - ha precisato Francesca Pietroforte - in autunno coinvolgeremo i Conservatori di Bari, Monopoli e Matera, selezionando attraverso un’audizione pubblica le eccellenze del nostro territorio, coinvolgendoli in tre produzioni”.

Il prossimo concerto si svolgerà domani, alle ore 21.00, in piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari: l’Orchestra porterà in scena la sua nuova produzione che rende omaggio alla cosiddetta "Scuola genovese", ripercorrendo alcune tra le pagine più belle della canzone d’autore italiana, attraverso le canzoni di De Andrè, Fossati, Bindi, Lauzi, Tenco e Paoli. Il programma “Playlist”, invece, partirà dal prossimo 21 luglio a Rutigliano e vedrà protagonista la voce della raffinata interprete, Emilia Zamuner, ventinovenne vincitrice del secondo premio all’Ella Fitzgerald Competition di Washington.