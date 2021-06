Le eccellenze pugliesi del vino e della tavola per i delegati del G20: sulla Muraglia un percorso enogastronomico 'a km zero'

Tra le iniziative in programma per l'accoglienza delle delegazioni, un percorso enogastronomico organizzato da Coldiretti con Comune di Bari e Regione

La Puglia delle eccellenze enogastronomiche pronta a 'presentarsi' alle delegazioni del G20, in arrivo lunedì 28 giugno a Bari. Tra gli appuntamenti in programma, infatti, c'è anche una degustazione 'sotto le stelle', che si snoderà lungo un percorso allestito sulla Muraglia di via Venezia. L'evento è organizzato da Coldiretti in collaborazione con Comune di Bari e Regione Puglia.

Il living show si aprirà – spiega Coldiretti Puglia - con la filatura delle mozzarelle in diretta, il pane DOP di Altamura che accompagnerà la ‘pecora alla rizzola’, gli assaggi di salumi della norcineria pugliese e formaggi con il pane e la focaccia di Laterza, la pasta con il pomodoro fresco e la ricotta marzotica e i panzerotti della tradizione barese preparati dai cuochi contadini degli agriturismi di Campagna Amica, fino ad arrivare alle degustazioni di olio extravergine di oliva.

“L’enogastronomia rappresenta il volano per lo sviluppo di tutto il territorio, elemento di promozione del paesaggio, della cultura e il G20 sarà una occasione imperdibile per presentare questo straordinario spaccato della Puglia”, afferma Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, con il cibo che sarà quest’anno “la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Puglia con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per street food o specialità enogastronomiche, senza dimenticare i souvenir”, conclude Muraglia.