Il Teatro Petruzzelli sospende la Stagione d'Opera e Balletto: "Proseguiranno le attività in streaming"

Sospesi gli appuntamenti della Stagione d'Opera e Balletto 2020 del Teatro Petruzzelli di Bari. A comunicarlo è la Fondazione Teatro Petruzzelli in una nota: "La programmazione operistica che prevede la presenza simultanea in scena di un elevato numero di artisti - spiegano - non può per il momento proseguire, nel rispetto delle regole anticontagio dal virus Covid - 19. Gli abbonati e i cittadini che hanno acquistato i biglietti per gli spettacoli annullati della Stagione d'Opera e di Balletto 2020, che erano in cartellone dal 13 ottobre al 29 dicembre, potranno scegliere se richiedere voucher o rimborsi".

Il Teatro Petruzzelli, però, non si ferma e, "come promesso dal sovrintendente Massimo Biscardi, prosegue con le attività in streaming annunciando un nuovo ciclo di concerti straordinari, oltre alla prosecuzione 'virtuale' della Stagione Concertistica 2020 e dei Family Concert. E anche la Fondazione Petruzzelli con le sue attività streaming partecipa al Progetto Anfols, Aperti nonostante tutto". Tra gli appuntamenti, sabato 7 novembre alle 19.00 è in programma il primo dei nuovi "incontri virtuali" con la grande musica sinfonica in streaming dal Teatro Petruzzelli. Dirigerà l'Orchestra del Teatro Giampaolo Bisanti, solista Benedetto Lupo (pianoforte). Il concerto rientra nella serie di appuntamenti speciali che vedranno protagonisti direttori e solisti di grande prestigio accanto all'Orchestra del Teatro Petruzzelli.