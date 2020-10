Stop alla Stagione teatrale e di danza del Piccinni per il nuovo dpcm. L'assessore Pierucci: "Dialogo costante con il Mibact"

A meno di una settimana dall'annuncio, il nuovo dpcm Covid costringe allo stop forzato fino al 24 novembre della nuova Stagione teatrale e di danza del Teatro Piccinni a Bari. Una decisione comunicata dall'assessore alle Culture Ines Pierucci e presa in accordo con il Teatro Pubblico Pugliese: i primi dei cinque appuntamenti di “Libri e Musica”, che rappresentano il prologo della stagione (30 ottobre “La città dei vivi” Nicola Lagioia e Vasco Brondi; 6 novembre “La matematica è politica” Chiara Valerio e Dente; 20 novembre “Poesie del tempo stretto” Francesco Carofiglio e Maria Antonietta), verranno quindi riprogrammati al termine del periodo di sospensione, secondo un calendario che sarà definito nei prossimi giorni.

