Bottiglie e argilla per realizzare un forno in piazza a Rutigliano: 'Picciafuoco' fa riscoprire l'arte della terracotta

Argilla e bottiglie di vetro: due ingredienti per realizzare - con un metodo unico in Puglia - un forno per la cottura della terracotta. Un'opera realizzata a Rutigliano, nel Barese, sotto la supervisione di Hermann Mejer, artista argentino che ha curato anche la costruzione della statua di Domenico Modugno a Polignano. E così, nella serata del 19 settembre, residenti e visitatori hanno riscoperto in piazza XX settembre un'arte che fin dall'antichità ha connotato l'economia del comune barese, 'cuocendo' nel forno le opere realizzate durante il laboratorio tenuto il giorno precedente dallo stesso Mejer. La successiva 'veglia al fuoco' è stata caratterizzata da letture per bambini (a cura dell'Associazione Punto e a Capo) e da un reading spontaneo di Laboratorio urbano paese.

Al progetto si è anche aggiunto il maestro della terra cruda Tonio Bisconti, arrivato da Lecce spontaneamente per la supportare la costruzione del forno, dopo aver visto l'evento sui social. 'Piacciafuoco' è organizzato da Lup-Laboratorio urbano paese e rientra tra i progetti vincitori del bando Finestre Urbane del Comune di Rutigliano:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery