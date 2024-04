Centrosinistra alla ricerca del terzo nome: ipotesi Colaianni candidato sindaco

Potrebbe essere quello dell'ex parlamentare Nicola Colaianni, 78 anni, il terzo nome per il candidato sindaco del centrosinistra in grado di ricompattare la coalizione in vista delle Amministrative di giugno.

In queste ore, come riporta l'Ansa, è in corso un'asseblea della Convenzione per Bari (composta da gruppi e partiti che sostengono Michele Laforgia). Il nome di Colaianni sarebbe stato proposto al Pd, che sostiente Vito Leccese, da Nichi Vendola. Un tentativo che potrebbe riuscire a tenere insieme le due aree, dopo lo strappo sulle primarie annullate.

"Sono stato contattato da Nichi Vendola per una ipotetica candidatura unitaria nel centrosinistra - dice all'Ansa Colaianni - e abbiamo valutato questa possibilità. Mi risulta che ora si stiano riunendo e vedremo. In linea di massima c'è una mia disponibilità, sarei orientato ad accettare". In queste ore è in corso una riunione della Convenzione e si sta discutendo anche di questa proposta".