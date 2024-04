Ipotesi Colaianni candidato sindaco del centrosinistra, Leccese: "Valutazione in corso con partiti che mi sostengono"

Dopo il nome emerso ieri, il candidato sostenuto dal Pd annuncia incontri in corso con le diverse forze politiche per valutare la proposta. Una decisione attesa entro domani

"In relazione alla proposta di candidatura di Nicola Colaianni, che ringrazio per la disponibilità, nella giornata di domani concluderò gli incontri con i responsabili delle forze politiche che sostengono la mia candidatura per una valutazione congiunta". Così, in una nota, Vito Leccese si pronuncia in merito a una possibile candidatura unitaria a sindaco di Nicola Colaianni per la coalizione di centrosinistra.

"Al termine della consultazione - afferma ancora Leccese - mi riservo di incontrare Michele Laforgia per condividere insieme il percorso futuro. Da parte mia sento tutto il peso della responsabilità per una decisione che può rivelarsi decisiva per il futuro della coalizione del centrosinistra e della città di Bari".