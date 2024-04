Colaianni possibile candidato unitario del centrosinistra, Laforgia: "Verifichiamo se ci sono condizioni"

Potrebbe essere quello di Nicola Colaianni il terzo nome per il candidato sindaco in grado di ricompattare la coalizione del centrosinistra in vista delle Amministrative? Nella giornata di ieri, l'ex parlamentare ha confermato all'Ansa di essere stato contattato da Nichi Vendola e di aver dato una disponibilità di massima. Sempre ieri si è tenuta una riunione della Convenzione per Bari e degli partiti che sostengono Michele Laforgia.

“La Convenzione per Bari 2024, e il Movimento Cinque Stelle - ha dichiarato dopo l'ìncontro Laforgia in una nota - al termine della riunione di questo pomeriggio, hanno dato mandato al candidato Sindaco Michele Laforgia di verificare se vi sono le condizioni politiche per condividere la proposta di candidatura unitaria di Nicola Colaianni. La Convenzione e il Movimento Cinque Stelle discuteranno e assumeranno le loro determinazioni d’intesa con Michele Laforgia, all’esito dell’incontro".

Al momento, dunque, l'ipotesi c'è ma, come si evince della nota, resta da vagliare. All'interno degli stessi sostenitori di Laforgia, ma anche con l'altra parte, quella del Pd e di chi supporta la candidatura di Vito Leccese: per il momento non si registrano dichiarazioni ufficiali.

Colaianni, 78 anni, ex parlamentare, è stato consigliere della Corte suprema di cassazione fino al 2000 quando è passato ad insegnare, fino al 2017, Diritto ecclesiastico dello Stato e diritto ecclesiastico comparato. E' stato anche componente del direttivo nazionale dei “Comitati per la Costituzione”, fondati Giuseppe Dossetti.