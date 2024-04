Candidato sindaco, il centosinistra discute sul nome di Colaianni. Laforgia: "Per Bari si decide in città, non a Roma"

"Con tutto il dovuto rispetto per i partiti e i leader nazionali, per Bari si decide a Bari, non a Roma. Sabato sera le forze politiche, i movimenti e le associazioni che sostengono la mia candidatura (Convenzione per Bari 2024 e Movimento 5 Stelle) mi hanno incaricato di verificare le condizioni per la candidatura unitaria di Nicola Colaianni e attendiamo l’esito delle consultazioni di Vito Leccese e della direzione regionale del Pd prevista per oggi pomeriggio". Lo dichiara, in una nota, il candidato sindaco di Bari, Michele Laforgia.

La situazione di stallo potrebbe rimanere tale almeno fino a domani: il 'faccia a faccia' fra Laforgia e Leccese non dovrebbe avvenire prima di domani. "Non è previsto un incontro tra noi prima di domani - spiega Laforgia - anche per un mio particolare impegno professionale domani mattina". Il penalista barese, infatti, martedì 16 aprile sarà impegnato nel processo a Luciano Canfora, querelato da Giorgia Meloni, in qualità di difensore legale dell'imputato.

"In ogni caso - continua Laforgia - al termine delle riunioni e degli incontri con le forze politiche, la decisione sulle candidature non può che spettare ai candidati: per parte mia ho rimesso da tempo la candidatura a sindaco nelle mani di chi mi ha proposto e mi ha sostenuto fino a questo momento, ribadendo la volontà di cercare sino all’ultimo minuto utile una soluzione unitaria".

“Prendiamo atto, infine, che dopo mesi di travaglio - conclude Laforgia - la destra ha partorito la candidatura di un esponente della Lega, presentatosi senza dire una sola parola sull’Autonomia differenziata, sulla lotta alle povertà e sull’urbanistica. Auspicando, però, la chiusura del BiFest in favore di non meglio precisate kermesse di respiro nazionale e internazionale".