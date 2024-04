Colaianni ritira la candidatura a sindaco, Laforgia: "Ne prendo atto, sentirò le forze che mi appoggiano e Vito Leccese"

"Ho appreso il ritiro della disponibilità generosamente espressa da Nicola Colaianni, al quale va tutta la mia solidarietà personale". Lo dichiara il candidato sindaco di Bari, Michele Laforgia.

"Per parte mia, come ho detto e ripetuto anche a lui, avevo il mandato di tutte le forze politiche che hanno espresso e sostenuto la mia candidatura per verificare le condizioni di un accordo unitario - spiega Laforgia - condizioni che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Colaianni, erano da lui condivise. Prendo atto che per altre ragioni oggi si dice che una composizione non è possibile e mi riservo, a questo punto, di valutare quello che farò dopo aver sentito, nelle prossime ore, Vito Leccese, la Convenzione per Bari 2024 e il Movimento Cinque Stelle".