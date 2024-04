Colaianni si ritira, Schlein sulle candidature a sindaco di Bari: "Pd al fianco di Leccese, anche se vorrà tentare strada unitaria"

"Si sono incontrati per discutere i due candidati Leccese e Laforgia, la discussione la stanno facendo loro. Noi siamo al fianco di Leccese, persona specchiata e competente. E siamo con lui per andare avanti, anche se vorrà tentare il dialogo per una strada unitaria". Sono queste le parole con cui la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein ha commentato il ritiro di Nicola Colaianni dalla possibile candidatura a sindaco di Bari per il centrosinistra.

La segretaria Schlein, secondo quanto riporta l'agenzia Dire, ha parlato delle vicende legate alle elezioni comunali a Bari, durante una conferenza stampa nella sede della Stampa estera a Roma. Nicola Colaianni avrebbe dovuto rappresentare un nome per una candidatura unitaria di tutto il 'campo largo' di centrosinistra.