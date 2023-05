I risultati delle Elezioni Comunali 2023 nel Barese: quattro sindaci eletti al primo turno, cinque città ai ballottaggi

Quattro sindaci eletti al primo turno e cinque ballottaggi: è l'esito della tornata inaugurale delle Elezioni Amministrative 2023 in provincia di Bari, svoltasi tra domenica 14 e lunedì 15 maggio. Le sfide già decise riguardano, in particolare, due centri oltre i 15mila abitanti e altrettanti più piccoli. In particolare, a Monopoli, rieletto con largo margine Angelo Annese, sostenuto da una coalizione di centrodestra. Annese si è imposto in una partita senza storia contro Angelo Papio, Pietro Brescia e Paolo Comes.

A Casamassima s'impone nuovamente Giuseppe Nitti, supportato, invece, da quattro liste civiche. Battuta Nica Ferri, unica avversaria. Per quanto riguarda le sfide dei centri sotto ai 15mila abitanti, in turno unico, a Toritto vince Dino Rotunno mentre a Poggiorsini il nuovo sindaco è Pietro Picerno.

Cinque, invece, le partite che si decideranno al secondo turno previsto tra due settimane: a Valenzano se la vedranno Giampaolo Romanazzi e Maria Morisco, mentre a Mola di Bari sarà sfida tra l'uscente Giuseppe Colonna e Francesco Brunetti. A Noci confronto tra Francesco Intini e Fortunato Mezzapesa. Per il ruolo di primo cittadino di Altamura, invece, in campo Vitantonio Petronella e Giovanni Moramarco. Infine, ad Acquaviva, sfida finale tra Marco Lenoci e Francesca Pietroforte.