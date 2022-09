Leader 'paracadutati', uscenti e volti nuovi: tutti gli eletti nei collegi plurinominali in Puglia

Dopo le ufficialità dei collegi uninominali, si completa il quadro degli eletti pugliesi alla Camera e al Senato dopo il voto di domenica 25 settembre, non senza sorprese ed esclusioni eccellenti.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Per il Movimento Cinque Stelle, primo partito in Puglia, risultano eletti l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco, e la senatrice uscente foggiana Gisella Naturale. Due senatori anche per Fratelli D'Italia, Giovanbattista Fazzolari (inserito nelle liste pugliesi ma proveniente dal Lazio) e il consigliere regionale Ignazio Zullo. Per il Partito Democratico entrano l'ex ministro biscegliese, Francesco Boccia, e Valeria Valente, importante esponente del Pd di origini campane che in lista era stata collocata davanti alla presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, che resterà in Puglia. Sorpresa anche nella Lega, dove Matteo Salvini risulta eletto in Puglia: niente approdo in Senato, dunque, per la deputata barese uscente Anna Rita Tateo. Infine, per Forza Italia, riconferma per Dario Damiani.

CAMERA DEI DEPUTATI

Il M5S elegge cinque parlamentari, ovvero la pattuglia più ampia all'uninominale per la Puglia: entrano Gianmauro Dell'Olio, Leonardo Donno, Carla Giuliano, Patty L'Abbate e Giorgio Lovecchio. Quattro seggi per Fratelli d'Italia, ovvero Raffaele Fitto, Marcello Gemmato, Giandonato Lasalandra e Giovanni Maiorano. Il Pd ottiene tre deputati: tra questi vi sono il segretario pugliese Dem Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e il capo di gabinetto del governatore Emiliano, Claudio Stefanazzi. Non ce la fa, invece, l'assessora regionale Anita Maurodinoia. Sarà invece Salvatore Di Mattina a rappresentare la Lega in Puglia entrando attraverso gli uninominali. C'è anche un seggio per Sinistra Italiana-Verdi: entra, infatti, il sindacalista Aboubakar Soumahoro. Infine, per Azione-Italia Viva c'è l'ingresso dell'ex ministra Mara Carfagna che, quindi, risulta eletta in Puglia pur essendo campana. Non scatta il posto da parlamentare, dunque, per il dg Arpal Massimo Cassano (in aspettativa fino al termine delle elezioni).