Ozonoterapia contro il dolore cronico, al via i trattamenti nell'ambulatorio Asl di via Fani

L'ambulatorio del dolore del distretto unico di Bari in via Fani avvia i trattamenti con l’ossigeno-ozonoterapia contro il dolore cronico. La nuova tecnica utilizza una miscela di ossigeno e ozono con azione antinfiammatoria e antidolorifica.

"Questo tipo di terapia antalgica - spiega la Asl - risulta efficace e indicata nei pazienti affetti da patologie muscolo scheletriche quali lombosciatalgia, lombo cruralgia e cervico brachialgia, dovute a problematiche specifiche della colonna vertebrale, quali l’ernia del disco o protrusione discale. E’ un’arma in più a disposizione dei professionisti della Unità operativa complessa di Cure Palliative della ASL di Bari che permette di implementare l’attività degli ambulatori territoriali di terapia antalgica e delle fragilità, e che viene impiegata per migliorare il sintomo dolore nei pazienti, che spesso non possono essere curati con farmaci tradizionali".

Tale trattamento può essere esteso anche a livello articolare (ginocchio, anca, spalla) visto il potere antinfiammatorio di questa miscela. E’ una tecnica ambulatoriale, di tipo infiltrativo, che dura pochi secondi, non comporta complicanze e che, al contrario, garantisce ottimi risultati con l’utilizzo di una miscela gassosa naturale. Il paziente accede con una richiesta di prima visita antalgica a cui fa seguito una valutazione clinica e l’indicazione del percorso terapeutico più indicato.