Disturbi dell'apprendimento, attivato a Bari un ambulatorio Asl per la diagnosi negli adulti

La Asl di Bari ha attivato un nuovo servizio finalizzato a diagnosi e rilascio della certificazione dei 'disturbi specifici dell’apprendimento' (Dsa) negli adulti. Si tratta del nuovo ambulatorio pubblico in Puglia rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni di Bari e provincia, che avranno la possibilità di essere valutate da un'équipe multidisciplinare composta da medico, psicologo e logopedista, e ottenere una attestazione di Dsa necessaria per l’utilizzo di idonee misure, in sede di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono di origine neurobiologica e interessano uno specifico dominio di abilità senza sostanziali compromissioni del funzionamento cognitivo generale. Tali disturbi influenzano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici, ovvero la lettura (dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) e l’ambito aritmetico (discalculia). Sono disturbi cronici che persistono anche in età adulta e possono interferire con i risultati scolastici e lavorativi e dunque sul benessere emotivo della persona.

Per questo la Asl ha predisposto un protocollo per attuare il Decreto risalente al 2021 che prevede la necessità di documentare la diagnosi di Dsa in età adulta con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della Azienda Sanitaria Locale di riferimento o da equivalente struttura pubblica, indispensabile per usufruire, nell’ambito dei concorsi pubblici, di misure dispensative e strumenti compensativi specifici. L’attivazione del servizio è seguita, inoltre, alla indicazione della Regione che, in attesa di avere una procedura omogenea per le sei province, ha chiesto alle Aziende Sanitarie di individuare una figura (o un'equipe) specializzata nella valutazione dei disturbi dell’apprendimento in età adulta ed attivare in tempi brevi idoneo servizio.

"Questo ambulatorio - dichiara la dottoressa Cristina Coppola, che lavora nello Staff alla Direzione Sanitaria ed è coordinatrice del progetto - nasce dallo sforzo della Direzione Sanitaria di voler offrire un supporto ai cittadini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e la caratteristica più importante è che si tratta di un servizio interdipartimentale che coinvolge un medico del Dipartimento di Salute Mentale, una psicologa del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e una logopedista del Dipartimento di Riabilitazione".

L’ambulatorio ha sede nel quartiere Japigia a Bari (via Quasimodo n° 27, all’interno del centro ambulatoriale di Riabilitazione del Distretto Unico di Bari) e sarà funzionante nelle giornate di mercoledì e giovedì con i seguenti orari: mercoledì ore 8-13, giovedì ore 8-13; 15-17.30. Le visite si effettueranno esclusivamente su prenotazione, chiamando il numero 0805842478 (mercoledì e giovedì dalle 13 alle 14) o scrivendo a dsa.adulto@asl.bari.it. Possono accedere sia utenti con precedente diagnosi di Dsa (certificazione specialistica della Npia), sia quanti richiedano tale valutazione per la prima volta.

Ulteriori informazioni potranno essere reperite tramite la consultazione della pagina web dedicata nel portale dell'Asl Bari.