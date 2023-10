Assistenza domiciliare integrata, l'Asl Bari attiva una chat dedicata agli assistiti e ai caregiver

Una chat per azzerare le distanze: il distretto unico di Bari ha messo a disposizione un nuovo canale di comunicazione diretto per tutti i pazienti che rientrano nella assistenza domiciliare integrata (Adi) o in attesa di attivazione del servizio che hanno necessità di ricevere supporto e riscontri rapidi a richieste di informazioni.

Gli assistiti, i loro caregiver o persone delegate possono usare il numero di cellulare 3334860492 per comunicare direttamente con il personale sanitario del distretto dedicato al servizio.

Si potranno richiedere informazioni sia in chiamata che attraverso messaggi relative a stato di avanzamento dell’istanza Adi già presentata, servizio farmaceutico Adi, stato di avanzamento delle istanze relative agli ausili protesici, specifiche attività del servizio.

L'attivazione del numero dell’assistenza domiciliare integrata del distretto di Bari è un ulteriore servizio offerto dalla Asl nell'ambito di una più efficiente e moderna organizzazione della sanità territoriale, che include accoglienza e mira ad avvicinarsi sempre di più ai pazienti, fragili e non autosufficienti, come testimoniato dal recente progetto 'Avviciniamoci', i percorsi di tutela offerti alle persone con gravi disabilità e patologie oncologiche attraverso l’attivazione di due linee telefoniche dedicate.

Nella stessa ottica della iniziativa per ridurre attese e disagi agli assistiti più fragili, la chat dell'Adi intende fornire risposte immediate ai pazienti non autosufficienti, dare un riscontro rapido alle istanze e facilitare l'accesso ai servizi, anche per i caregiver che spesso sono costretti a raggiungere fisicamente gli uffici del distretto. Gli stessi operatori del distretto, grazie al contatto diretto con l’utenza, potranno inoltre organizzare in modo centralizzato le prestazioni da erogare.

Il servizio telefonico sarà attivo anche per chiamate vocali nelle seguenti giornate e fasce orarie: martedì dalle 12 alle 13 e dalle 15.30 alle 16.30, giovedì dalle 12 alle 13.