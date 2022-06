Covid, in Puglia ok a visite dei parenti in Rsa e strutture riabilitative: via libera della Regione

Via libera in Puglia alle visite dei parenti in Rsa, hospice e strutture riabilitative. Il Dipartimento Salute della Regione Puglia, in una circolare rivolta ai gestori, come riporta l'agenzia Dire, fissa i criteri per l'accesso dei visitatori.

"L'accesso dei visitatori è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario e ai soggetti in possesso di una certificazione verde covid-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso", spiega la circolare, che stabilisce anche che i direttori sanitari delle strutture dovranno comunicare tramite pec al dipartimento di Prevenzione delle Asl competenti per territorio i provvedimenti restrittivi che intendono adottare e che contengono "misure precauzionali più restrittive del diritto alla continuità delle visite di familiari e visitatori, con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata non sia autosufficiente". "Solo nel caso in cui le motivazioni di rischio sanitario addotte siano ritenute prive di evidenze scientifiche" sarà il dipartimento di Prevenzione a emanare "entro tre giorni un provvedimento motivato che vieta al direttore sanitario della struttura l'applicazione di misure più restrittive del diritto di accesso, visita o assistenza".