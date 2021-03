Covid: la Puglia è tra le regioni con meno vaccinati

Se al Nord tre soggetti su 10 hanno completato la vaccinazione anti-covid con il cosiddetto 'richiamo', le cose vanno meno bene al centro-Sud con due su dieci.

Giovanni Sebastiani, ricercatore dell'istituto per le applicazioni del calcolo 'Mauro Picone' del Cnr che ha analizzato per l'Adnkronos Salute i dati della campagna vaccinale in atto, ritiene che su questa differenza possa aver influito anche la maggiore età media delle aree settentrionali con la conseguente maggiore distribuzione dei vaccini.

"Al 2 marzo erano circa un milione e mezzo le vaccinazioni completate (2 dosi) con una media nazionale di circa 2.5 persone immunizzate su 100. E di queste sono 600mila gli over 80. Come noto per l'immunità di gregge dobbiamo arrivare a 70 su 100 e, al momento, siamo molto bassi" ha spiegato Sebastiani.

Sono notevoli le differenze regionali. Questi i dati di Sebastiani: più virtuosa la provincia autonoma di Bolzano che si attesta a 4.2 vaccinati su 100, mentre la meno virtuosa è l'Umbria che ha 1.7 completamente vaccinati su 100. Dopo Bolzano, sopra la media nazionale, "c'è la Valle D'Aosta con 3.7, seguono Piemonte ed Emilia Romagna con 3.2, il Friuli tre e Trento 2,9. Nei gradini bassi della classifica, dopo l'Umbria ci sono l'Abruzzo e la Sardegna con l'1,8) e Puglia e Calabria con l'1,9.

La media delle vaccinazioni settimanali è in crescita progressiva ma spiccano variazioni nell'arco della settimana, in particolare per il fatto che si sta vaccinando poco la domenica. Mediamente in 66 giorni di vaccinazioni, al 2 marzo - sono state fatte, in generale, 69mila somministrazioni al giorno. Solo per 10 giorni abbiamo avuto più di 100mila dosi somministrate al giorno".