Endometriosi, nel Policlinico di Bari interventi innovativi con laser a diodi

Gli interventi sono stati trasmessi in diretta dalla sala operatoria del Policlinico a Parigi, al congresso Journées Gynfosh 2024, evento internazionale di fisiopatologia della riproduzione. Un nuovo laser a diodi che combina l’effetto di 2 raggi a diversa frequenza d’onda e l’uso di fibre ottiche per la trasmissione e puntamento è stato sperimentato per la prima volta, nell'ospedale barese, per il trattamento dei polipi endometriali e delle cisti endometriosiche dal professor Ettore Cicinelli, direttore dell’unità operativa di ginecologia e ostetricia dell’ospedale universitario barese. La notizia arriva in vista della Giornata mondiale dell'Endometriosi che si celebrerà il 28 marzo 2024.

"Questa tecnologia - si legge in una nota del Policlinico - prospetta notevoli vantaggi per il trattamento delle cisti endometrosiche in alternativa alle tradizionali tecniche chirurgiche assicurando un minore danno al tessuto sano e maggiore preservazione della cosiddetta riserva ovarica".

Le operazioni in diretta hanno dimostrato l’impiego e i vantaggi del laser a diodi, la scelta e l’utilizzo delle specifiche lunghezza d’onda (980 nm e 1470 nm) e la loro miscelazione che permette di ottenere emostasi ma anche la vaporizzazione e taglio con preciso controllo della diffusione e della penetrazione tissutale del calore in relazione alla patologia e all’anatomia.

L’impiego di sottili fibre ottiche di 2000 micron che possono essere introdotte attraverso l’isteroscopio o in laparoscopia permette di trasmettere il raggio laser con le caratteristiche sopra descritte specifiche per la patologia da trattate assicurano un trattamento mini-invasivo e il massimo rispetto dei tessuti sani circostanti sia in isteroscopia che in laparoscopia.

La luce di puntamento della fibra ottica permette di puntare l’effetto del laser e di favorisce il trattamento a distanza dei focolai endometriosici, il tutto senza schermare gli organi addominali e in assenza di fumi.