Accordo tra Regione Puglia e medici di famiglia: orari più estesi e maggiori servizi per le famiglie

L'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, e il direttore del Dipartimento della Salute, Vito Montanaro, hanno firmato con i sindacati rappresentativi della medicina generale (Fimmg, Snami, Smi) un protocollo d’intesa per il potenziamento della medicina territoriale.vIl protocollo arriva anche dopo la gestione sul territorio regionale dei recenti piani emergenziali e individua i percorsi e le competenze di chi è direttamente coinvolto.

“L’accordo - spiega l’assessore Palese – arriva dopo un anno e mezzo di lavoro comune. Posso esprimere grande soddisfazione perché fissiamo regole certe per il futuro e ampliamo orari e servizi per i pazienti che possono continuare a rivolgersi ai loro medici di medicina generale con rinnovata fiducia. Ringrazio le organizzazioni sindacali e i professionisti del dipartimento che hanno raggiunto questo importante risultato”.

“Abbiamo lavorato a lungo insieme – concorda il direttore Montanaro – e l’accordo è stato trovato ed è soddisfacente sia per la Regione che per le rappresentanze dei medici di medicina generale”. L’intesa tra la Regione Puglia e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei Medici di Medicina Generale nel rispetto dell’Accordo Collettivo Nazionale – Acn, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale disciplina il rapporto con i MMG nella parte della contrattazione regionale".

“Abbiamo visto finalmente riconosciuta la validità del modello organizzativo pugliese della medicina generale, che abbiamo sostenuto e per il quale ci siamo battuti in questi anni. - ha commentato Antonio Giovanni De Maria, Segretario Fimmg Puglia - Un modello che viene considerato una best practice a livello nazionale, fatto di aggregazioni associative, personale amministrativo ed infermieri che, grazie proprio agli obiettivi e alle risorse individuati con la pre-intesa firmata oggi, sarà il fulcro per attuare il modello delle “Case di Comunità” del DM 77 nella nostra regione”.

“Sono stati fondamentali per raggiungere questo risultato la volontà politica dell’Assessore Palese e l’impegno profuso dal Direttore del Dipartimento Vito Montanaro e dai Dirigenti Vito Carbone e Mauro Nicastro nel trovare sintesi tra le legittime aspettative della Regione e quelle avanzate dalla FIMMG” - ha aggiunto De Maria – “Si sono poste le premesse per dare continuità agli obiettivi strategici contenuti nell’AIR del 2007, scommettendo sul ruolo fondamentale della Medicina Generale all'interno del Sistema Sanitario Regionale Pugliese in relazione al nuovo sistema delle Case di Comunità e dell' Assistenza Territoriale".

“La pre-intesa avvia una fase di forte innovazione organizzativa della medicina pugliese, partendo dalla sostanza dell’AIR del 2007 e adattandolo alle novità introdotte dall’Accordo collettivo nazionale. - continua De Maria - Si investe sulla medicina generale, facendo salvi i diritti acquisiti, migliorandone l’organizzazione e fornendo a tutti i medici gli strumenti in termini di personale e tecnologie per svolgere al meglio il proprio ruolo all’interno del sistema sanitario. Un accordo quindi che dà una prospettiva anche ai giovani medici, che avranno al momento dell’ingresso nella professione un collaboratore di studio, nonché supporto economico per l’innovazione tecnologica e organizzativa”.