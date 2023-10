Un Centro per la ricerca e la cura delle malattie neuromuscolari, via libera della Regione: "Sorgerà nel Policlinico di Bari"

“Anche la Puglia avrà un centro 'Nemo', dedicato alle persone affette da malattie muscolari e neuromuscolari che necessitano di una presa in carico complessiva. La Giunta regionale, con la delibera approvata oggi, dà una risposta ai pazienti, alle famiglie e alle associazioni dei malati di Sla, Sma e malattie neurodegenerative, e alle loro richieste di tutela della salute e assistenza". Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

La Giunta ha infatti deliberato oggi l’istituzione del Centro regionale dedicato alla ricerca, diagnosi e cura nel campo delle malattie muscolari e neuromuscolari presso il Policlinico di Bari, che curerà la presa in carico dei pazienti.

I centri specialistici di questo tipo sono conosciuti come centri 'Nemo', NEuro Muscolar Omnicenter: sono dedicati alle persone affette da malattie neuromuscolari e rispondono in modo specifico ai bisogni clinico-assistenziali di adulti e bambini con la Sla, la Sma o le distrofie muscolari.

Questi centri sono caratterizzati da multidisciplinarietà dei setting assistenziali e quindi di norma sono inseriti in strutture ospedaliere universitarie o di ricerca come il Policlinico di Bari. Le Asl provvederanno a stabilire protocolli di presa in carico dei pazienti, d’intesa con il nuovo centro regionale.

"Si tratta - spiega l’assessore alla Sanità Rocco Palese - di un atto di programmazione e indirizzo molto atteso, per questo particolare setting assistenziale. I malati finora dovevano rivolgersi a centri fuori regione e ora potranno ricevere i trattamenti più vicino a casa loro. La delibera arriva dopo un intenso lavoro di concerto con l’Aress, il dipartimento salute, gli specialisti e le associazioni dei malati".