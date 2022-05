Covid, il sottosegretario Costa: "Arriveremo a una convivenza con il virus che ci farà tornare alla normalità"

"Arrivare ad una convivenza con il virus, una convivenza che permetta il ritorno alla normalità nel nostro paese": sono le parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Come riportato dall'Agenzia Ansa, Costa ha partecipato on line al terzo talk del ciclo H'ey Sud' che si è svolto a Barletta, promosso dalla società internazionale di consulenza EY, su "Come cambia il modello sanitario dopo il Covid e con i milioni del PNRR".

"Ovviamente ci vuole prudenza e senso di responsabilità - ha aggiunto Costa - che gli italiani hanno ampiamente dimostrato in questi due anni di pandemia con il rispetto delle regole e delle restrizioni con una adesione importante e fondamentale alla campagna di vaccinazione". L'esponente del governo ha sottolineato l'importanza della vaccinazione, "l'unico strumento che ci protegge e ci evita le conseguenze gravi della malattia", ha detto. E sulla possibilità che ci si possa dover vaccinare ancora Costa, ribadendo che queste decisioni spettano alla comunità scientifica, ha risposto che "è ragionevole pensare che si possa arrivare a un richiamo annuale" per far fronte alle nuove varianti. Il sottosegretario ha inoltre evidenziato il ruolo importante giocato dalla medicina del territorio che, dunque, va potenziata, come pure la telemedicina. "Soprattutto - ha concluso - oggi c'è la consapevolezza che destinare risorse alla salute non è una spesa ma è investimento".