Tante sorprese e divertimento, arriva la Befana: a Castellana Grotte due giorni di appuntamenti per celebrare l’Epifania

Castellana Grotte saluta l’arrivo del nuovo anno con le iniziative legata alla ricorrenza dell’Epifania e inserite nel programma di Piazze d’Inverno, il calendario di eventi invernali, da dicembre a gennaio, organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.

Si comincia venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 17,30, in largo San Leone Magno con “Walt - Cent’anni di fantasia”, spettacolo a tema Disney con le principesse e i personaggi più amati di sempre in un concerto animato per celebrare il centenario della Disney. L’evento è promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Putignano con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte.

Sempre venerdì 5 gennaio 2024 e sempre in largo San Leone Magno, ma dalle ore 19 alle ore 22, in programma la discesa della Befana (che si calerà dalla Chiesa di Santa Maria del Suffragio) e poi si posizionerà nella sua casetta. Nel largo antistante la Chiesa Madre tante installazioni per bambini ed artisti di strada, tutto a tema Epifania, con l’animazione della banda Bandita che si esibirà in maniera itinerante da largo San Leone Magno fino a Piazza Nicola e Costa, passando per Piazza Garibaldi e via Bovio.

Sabato 6 gennaio 2024, presso Tenuta Barberio, in programma l’iniziativa “Arriva la Befana”: tante sorprese e divertimento per i più piccoli in un evento solidale, con ingresso esclusivamente su invito, in cui il Comune di Castellana Grotte ha coinvolto le associazioni del terzo settore del territorio e ha riservato un momento di gioia e di festa ai minori meno fortunati.

