Bif&st 2024, il film 'Il mio posto è qui' vince il premio alla regia

Il film 'Il mio posto è qui' di Cristiano Bortone e Daniela Porto si è aggiudicato il premio 'Giuliano Montaldo' alla miglior regia nell'edizione 2024 del Bif&st che si chiuderà questa sera. L'interpretazione nella pellicola ha consentito anche a Ludovica Martino di vincere il premio 'Mariangela Melato' come miglior attrice.

'll mio Posto è qui' è un film che racconta una storia di amicizia ed emancipazione ambientata nella Calabria rurale degli anni ’40, sullo sfondo dei cambiamenti sociali dell’Italia del dopoguerra. Marta è una ragazza madre che per la sua condizione scomoda viene promessa in sposa ad un uomo che non ama. Conosce Lorenzo, l’assistente del parroco, noto come l’uomo dei matrimoni, ma scansato da tutti per la sua omosessualità. Tra loro nasce un intenso rapporto. Grazie a Lorenzo, Marta entra in contatto con quella comunità nascosta e per lei sconvolgente di omosessuali e, lentamente, comincia a prendere coscienza dei suoi diritti come donna. Ma, di quell’angolo remoto di mondo sarà costretta a difendersi in ogni modo dai pregiudizi e dalla cultura patriarcale che la circonda.

Il Premio Gabriele Ferzetti al miglior attore protagonista, riporta l'Ansa, è andato ad Antonio Folletto per il film 'Sottocoperta' di Simona Cocozza e, infine, una menzione speciale alla fotografia a Duccio Cimatti per il film 'Zamora' di Neri Marcorè.

La Giuria Giuria della sezione competitiva ItaliaFilmFest/Nuovo Cinema Italiano, presieduta dalla produttrice Donatella Palermo, ha motivato il premio alla regia per 'Il mio posto è qui' "Per aver raccontato con forza, semplicità e rispetto una storia esemplare di emancipazione e lotta al pregiudizio in un luogo e in un tempo apparentemente lontani".

I vincitori saranno annunciati e celebrati questa sera nel teatro Petruzzelli, nel corso della conferenza stampa di chiusura dell'evento.