Tanti buoni motivi per fare colazione a Bari: I migliori bar secondo il Gambero Rosso

Da Caffè Cognetti a Veronero sono diverse le insegne citate dalla nota rivista enogastronomica Gambero Rosso come migliori bar e caffetterie di Bari. Luoghi per veri cultori del caffè, dagli specialty coffee alle pasticcerie tradizionali e contemporanee. Vediamo insieme nel dettaglio.

Come si legge sulla rivista culinaria si parte da Caffè Cognetti, l'indirizzo giusto per i cultori della nera bevanda con una ricca l'offerta dolce e salata, che spazia da croissant, lievitati, monoporzioni, torte a french toast, omelette, club sandwich, avocado toast e zeppole salate per il brunch.

Celeste Ancona è nota come pasticceria, gettonata soprattutto per l'acquisto di dolci, in un assortimento eclettico e convincente in cui convivono il classico e il moderno, specialità tradizionali (come i dolci di pasta di mandorla o le tette delle monache) accanto a mignon, monoporzioni, torte, biscotti da tè. Gustosi e sempre freschi i piccoli lievitati sia dolci che salati.

Jérôme Cafè è uno dei salotti del centro, sempre molto frequentato da una numerosa clientela che ne apprezza la posizione e l'aria elegante da caffè parigino, mood che si riflette anche nell'offerta dolce. C'è qualcosa per ogni momento del giorno, a partire dalle colazioni, che offrono golose brioche e croissant, veneziane e sfoglie da gustare con espressi e cappuccini ben eseguiti e una buona scelta di varianti calde e fredde. Per una pausa veloce ci sono toast, rustici, sandwich e tramezzini, mentre biscotti, macaron e tranci di torta accompagnano cioccolate e tè in foglia a merenda.

Da Ladisa pasticcere e cioccolatiere una carrellata di leccornie: squisiti lievitati e sfogliati, pasticcini, monoporzioni e torte - da forno e moderne -, passando per i macaron, il buon gelato, i nuovi colorati scrigni di frolla dai golosi ripieni e il choco sushi, originali idee regalo a base di cioccolato, riso soffiato, frutta secca e purea di frutta. Proprio il cioccolato è tra i vanti di casa, come anche i grandi lievitati.

Il locale del pasticcere Eugenio Perulli è un valido riferimento in città. Alla base del suo successo, oltre a una grande tecnica, l'utilizzo di materie prime scelte e una proposta che va incontro pure a chi ha particolari esigenze alimentari, con creazioni vegane, gluten free, senza zucchero e lattosio. Colazioni con i fiocchi, grazie all'ampia gamma di prelibatezze (cornetti, trecce, veneziane, maritozzi, polacche, krapfen) da sposare a ottimi caffè, estratti con cura.

Da Petriella i dolci mixano tradizione e modernità: torte e monoporzioni sono accattivanti ed eseguite ad arte, dalla classica Sacher alle più elaborate Ambra o Pinacolada, non da meno macaron, mignon (ottimi soffio al limone, tiramisù, babà), la cioccolateria e il gelato quando periodo.

Da Veronero l'identità è chiara e sta tutta nel nome: un'insegna che vuole offrire il meglio della nera bevanda sotto ogni punto di vista. Un bellissimo locale di design che al banco propone caffè monorigine provenienti dalle zone più vocate del globo (anche in vendita in grani o macinati), ben raccontati nelle loro caratteristiche da un personale cordiale e preparato. Ogni tazza garantisce trame aromatiche intriganti e avvolgenti e si può scegliere se gustare un classico espresso, sperimentare estrazioni alternative o pescare dalla lunga lista di bevande.



(Fonte Gambero Rosso)