'Lolita Lobosco' svela in tv i nuovi tesori di Bari: dal Castello di Conversano alla chiesetta nel cuore della città

Questa volta è chiamato all'appello, tra le meravigliose location contemplate dalla serie Lolita Lobosco, anche il meraviglioso castello Marchione di Conversano: dopo una corsetta sul Lungomare di Bari, con uno sguardo al Margherita e al Molo San Nicola, la terza annata della serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi ci ha accompagnato, nella sera dell'11 marzo, in una lussuosa festa di ballo in maschera nell'affascinante dimora settecentesca. Qui Lolita viene costretta da Marietta a prendere parte a una festa di ballo in maschera dove si consuma un efferato omicidio durante un ricevimento nella bellissima villa.

Diverse le piste possibili, ma sarà proprio il bel Leon, con la sua testimonianza, a dare una svolta alle indagini. E così, nonostante le sue remore, Lolita decide di dargli una possibilità ed esce con lui. Durante la serata a spasso nel cuore di Bari vecchia Leon decide di fare una sorpresa a Lolita portandola a visitare la Chiesetta di San Martino (riaperta al pubblico nel Novembre 2022) ricca di ipogei e affreschi dalla storia millenaria 'Chiusa per 60 anni e riaperta solo per te', dice Leon.

Intanto, Trifone riesce a convincere Nunzia a fare una vacanza nella splendida Parigi e nell'episodio fa capolino anche l'Aeroporto di Bari Karol Wojtyla. Ma le cose non vanno esattamente come i due speravano e quello che doveva essere una sorta di viaggio di nozze finisce per mettere in profonda crisi il loro rapporto.

Non mancano riferimenti alla tradizione culinaria barese come alle melanzane ripiene e la 'tiella di Riso patate e cozze': nell'episodio nasce una divertente diatriba intono alla preparazione del tegame. Nunzia, mamma di Lolita (interpretata da Lunetta Savino) e l'aiutante Andreina (interpretata da Nunzia Schiano) discutono animatamente sull'ingrediente scomodo, la zucchina.

E aria di crisi c’è anche a casa Forte, dove le tensioni tra Antonio e Porzia esplodono creando un’inaspettata frattura. Unica buona notizia pare essere l’arrivo anticipato dei due figli di Esposito. Quando per Lolita tutto sembra finalmente andare nel verso giusto, una tragica notizia le crolla improvvisamente addosso.