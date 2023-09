Il Circolo Canottieri Barion sul tetto del mondo: oro per il giovanissimo equipaggio barese in gara per l’Italia under 19

Barion sul tetto d’Europa. Dalla Coupe de la Jeunesse di beach sprint arriva uno storico oro con Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo, che trionfano nel doppio maschile con il body della nazionale under 19. Un successo che ha proiettato gli azzurrini al secondo posto nel medagliere per nazioni dietro la Spagna e davanti alla Svizzera, nella prima edizione della manifestazione disputata a Castagneto Carducci, in Toscana, sulla spiaggia di Donoratico. Gioisce l’Italia del canottaggio e con essa il Canottieri Barion: «Siamo contentissimi – osserva Francesco Rossiello, presidente del circolo – Questo traguardo è l’ennesima dimostrazione che si può arrivare lontano anche partendo dal Sud. Hanno vinto i due nostri straordinari ragazzi ma assieme a loro esultano un’intera sezione ed uno staff che offrono a ciascuno dei propri tesserati la possibilità di crescere e fare bene, anche ai massimi livelli».

Si è scatenato strada facendo, l’affiatatissimo duo dei due sedicenni baresi. Al loro seguito anche l’allenatore Alessandro Dironzo che ha spronato il duo del Canottieri Barion a dare il meglio di sé, fino alla vittoria. Dopo una prova a cronometro che li aveva visti realizzare solo l’ottavo tempo, Tamborrino e Bellomo sono cresciuti di gara in gara. Inarrestabile la loro progressione, a cominciare dai quarti di finale in cui i due canottieri del CC Barion hanno eliminato la Svizzera amministrando il vantaggio accumulato in partenza e chiudendo in 2.49.19, il loro miglior riscontro nella kermesse. Un risultato praticamente bissato in semifinale, dove il doppio azzurro ha schiantato la Spagna storica maestra della disciplina, regolando i conti con il tempo di 2.51.89. Più forti di tutto, Tamborrino e Bellomo, persino dell’onda che nella finalissima con l’Olanda, dominata da subito, li ha fatti ribaltare in prossimità del traguardo. Ma l’equipaggio azzurro, tarato sugli imprevisti nonostante la giovane età, ha ripreso subito il controllo riuscendo comunque a sputarla.

È un primo posto che vale la supremazia continentale per la coppia del Barion, già vittoriosa ai campionati italiani di Varese di canottaggio fra gli under 17, nella stessa specialità. E che soprattutto li carica al meglio in vista dei mondiali di coastal rowing e beach sprint che si terranno a Barletta da giovedì prossimo. Dove Tamborrino e Bellomo ce la metteranno tutta per essere profeti in patria, puntando all’ennesimo risultato a sensazione, stavolta a pochi chilometri da casa. Ma la Puglia già li coccola fra i talenti più promettenti del remo, dopo un’affermazione che li consacra sulla scena internazionale.