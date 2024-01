Si cala da un antico palazzo per arrivare nella sua casa: a Rutigliano lo show finale della 'regina dell'Epifania''

Siamo abituati a disegnarla a cavallo di una scopa, invece sabato 6 gennaio vedremo la befana calarsi da un antico palazzo per arrivare nella sua casa a Rutigliano. È lo show finale de Il Natale a Rutigliano, calendario di appuntamenti gratuiti organizzati da Wonderland Eventi nelle piazze del centro con il patrocinio del Comune di Rutigliano.

A partire dalle 19 in piazza Colamussi è in programma uno spettacolare appuntamento per tutta la famiglia: la ‘regina dell’Epifania’ si calerà dal tetto del palazzo settecentesco che domina la piazza. Una discesa da brividi che terminerà sul dolce trono posizionato nella Casa della Befana, anch’essa allestita nei minimi dettagli, tra bastoncini di zucchero, abeti, lanterne e la maxi calza piena di dolci, oltre allo speciale presepe arricchito dalla presenza dei Magi, veri protagonisti della festa dell’Epifania.

Una serata che sarà arricchita da spettacoli di magia e giochi di luce per chiudere in bellezza gli appuntamenti delle festività realizzati in città, che hanno incluso anche l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale e una giornata dedicata interamente allo shopping con aperture straordinarie dei negozi in città.

Gli eventi sono ad accesso libero e senza prenotazione. Per info si può scrivere al numero WhatsApp di Wonderland eventi 393 729 52 98 o visitare le pagine Wonderland Eventi di Facebook (@wonderlandeventibypirulli) e Instagram (@_wonderland_eventi_)