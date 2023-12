Tricolori di Gran Fondo: Canottieri Barion campione d'Italia nel quattro di coppia U17 maschile

Esulta il Canottieri Barion al Campionato Italiano di Gran Fondo di canottaggio. Ai Tricolori di Sabaudia il circolo barese di molo San Nicola conquista il titolo italiano nel quattro di coppia under 17 maschile con Leonardo Bellomo, Antonio Schirone, Claudio Straziota e Pasquale Tamborrino ed un argento nel quattro di coppia under 19 femminile con Gabriella Biscardi, Sofia Caliandro, Alessandra Quaranta e Chiara Tamborrino. Nel medagliere anche un altro secondo posto nel doppio cadetti maschile, con Federico Biscardi e Riccardo Traversa in evidenza nel meeting di categoria.

Un oro e due argenti che suggellano un’eccellente stagione sportiva, nell’appuntamento conclusivo del calendario remiero: «Anche nell’ultima trasferta dell’anno – rimarca Francesco Rossiello, presidente del Circolo Canottieri Barion – i nostri ragazzi sono stati strepitosi. Ed è bellissimo che ad ottenere gli ultimi successi siano stati gli equipaggi più numerosi, ad ulteriore conferma del valore di un gruppo in cui i nostri atleti si aiutano l’un l’altro, mettendosi reciprocamente nelle condizioni di dare il meglio di sé. Non ci poteva essere viatico migliore per la consueta premiazione di fine anno che li vedrà protagonisti nella sede sociale di molo San Nicola».

La domenica si era aperta con il successo nel quattro di coppia maschile under 17, che ha visto l’imbarcazione del Canottieri Barion percorrere in 21:00:90 i seimila metri di percorso, davanti a Sanremo e Cus Bari. È il trionfo di un equipaggio che è una vera e propria famiglia, e non solo per la parentela fra alcuni degli atleti: inseparabili Pasquale Tamborrino, al terzo titolo italiano, e Leonardo Bellomo che ne ha addirittura collezionati quattro e che stavolta è salito sul gradino più alto del podio con il cugino Antonio Schirone, con Claudio Straziota a completare un poker di canottieri sempre molto competitivo.

A festeggiare con loro, le ragazze giunte seconde in under 19, sempre nel quattro di coppia: con il tempo di 25:23:40 hanno conquistato l’argento Gabriella Biscardi, Sofia Caliandro, Alessandra Quaranta e Chiara Tamborrino, piazzandosi dietro Aniene e davanti a Varese. Per tutte un bel bis dopo le vittorie conquistate in estate ai tricolori di beach sprint. E nel meeting di categoria pure disputatosi a Sabaudia nel fine settimana, è arrivato un altro argento da Federico Biscardi e Riccardo Traversa, che hanno chiuso il doppio cadetti (13 anni) alle spalle di Piediluco e davanti alla Marina Militare.

Ad accompagnare ed incoraggiare i ragazzi gli onnipresenti tecnici Alessandro Dironzo ed Agostino Iurilli, raggianti per i risultati raggiunti assieme all’intero Consiglio Direttivo del Canottieri Barion: «Si chiude un altro anno – osserva il ds Carlo Quaranta – pieno di soddisfazioni per tutte le nostre sezioni sportive. Adesso è tempo di festeggiare ma soprattutto di ricaricarci per una nuova entusiasmante stagione, in vista del 2024 che saluterà il 130esimo compleanno del circolo».