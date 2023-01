Al Carnevale di Putignano arriva il 'RadioCarro': show e sfilate al ritmo di musica con i dj delle grandi radio italiane

Al Carnevale di Putignano 2023 firmato “Tutta un’altra fiaba” ci sarà anche un ottavo carro in cartapesta, fuori concorso, protagonista delle quattro sfilate (4 – 12 - 19 – 21 febbraio) e del grande Closing Party (25 febbraio).

Un carro realizzato dai maestri cartapestai dell’associazione Farinella, allestito come un grande libro di cartapesta pronto a raccontare “Fiabe Sbagliate” e dedicato alla grande musica trasmessa delle grandi Radio italiane. Sul carro ribattezzato “RadioCarro delle Fiabe Sbagliate” sono già pronti a salire i DJ di Radio Norba, R101 e Radio 105, anche con i mattatori dello ZOO di 105. Un carro a tutta musica quindi, pronto a far divertire, ballare e cantare a squarciagola il pubblico del Carnevale di Putignano. Il tutto al ritmo delle hit più ascoltate del momento.

“Non solo sfilate, straordinari allestimenti, Villaggio delle Fiabe con le sue attrazioni, eventi e animazione no-stop, nel ticket di accesso al Carnevale di Putignano è compreso il DJ-Set del RadioCarro con i DJ delle Radio. – Spiega il Direttore Organizzativo del Carnevale 2023, Gianluca Ignazzi – La nostra intenzione è riuscire a coinvolgere il più possibile il pubblico nel grande evento del Carnevale di Putignano regalando a tutti un’esperienza di puro divertimento”.

Questo il programma e gli ospiti attesi sul “RadioCarro delle fiabe sbagliate” al Carnevale di Putignano 2023:

Sabato 4 febbraio in occasione dell’Opening Party per la prima grande parata (start ore 18.30) sul RadioCarro saliranno Fernando Proce e Procediamo di R101 e Veronica e Mauro Dalsogno di Radio Norba. Domenica 12 febbraio dalle ore 11:00 per la seconda grande parata del Carnevale dal titolo “Dove si balla” show RadioCarro con Veronica e Mauro Dalsogno di Radio Norba. Domenica 19 febbraio per “The Greatest show”, terza grande parata del Carnevale (start ore 15:00) sul RadioCarro delle Fiabe Sbagliate: Paolino e Martin di Radio105 e Marco Guacci e Claudia Cesaroni di Radio Norba. Martedì 21 febbraio per la grande parata del Martedì Grasso “Fat Tuesday” (start ore 18:30) i protagonisti del RadioCarro saranno Pierpaolo Pretelli e Fabio De Vivo di R101, Rosaria Rollo, Rocco Pietrantonio e Luigi Landi di Radio Norba. Per il grande Closing Party del Carnevale di Putignano, sabato 25 febbraio dalle ore 19:00, pronto a salire sul RadioCarro delle Fiabe Sbagliate “Lo Zoo di 105” con Pippo Palmieri e Wender, e Marco Guacci e Claudia Cesaroni di Radio Norba.

Sul RadioCarro, allo show con i DJ delle grandi Radio Italiane si alterneranno poi momenti di intrattenimento a tema fiaba che coinvolgeranno numerosi animatori, figuranti, attori e dj. A sfilare sull’ottavo carro saranno quindi anche principesse e mostri, Pater Pan e Pinocchio con i loro amici. Ogni personaggio racconterà però fiabe dall’evoluzione inedita, contestualizzata nell’oggi e secondo le mutate sensibilità della nostra società. Sarà così che la Bestia si trasformerà in una principessa che sposerà la sua amata Belle e Pinocchio apparirà come un normale bambino circondato però da personaggi con naso sospetto. Al termine dello show fiabesco è in programma ancora tanta musica con un DJ set che proseguirà anche dopo la parata.

Per partecipare agli eventi del Carnevale di Putignano ticket su sito istituzionale www.carnevalediputignano.it. I biglietti sono acquistabili anche nei tabacchi che espongono il sistema MOONEY. Si può anche scegliere di prenotare i biglietti online e pagarli comodamente in contanti presso uno dei 45.000 punti Mooney - bar, tabaccherie, edicole - presenti in tutta Italia.