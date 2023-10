Circolo della Vela Bari: i vincitori del XVII Trofeo “Pino Carabellese e del campionato zonale optimist

Con tre prove di grande carattere con vento di maestrale tra i 18 e i 20 nodi e onda formata Gianmarco Russo (CV Bari) conquista il primo posto in Divisione A nel XVII Trofeo "Pino Carabellese", settima e ultima tappa del campionato zonale juniores e meeting per i cadetti di classe Optimist. Con questo risultato l'atleta biancorosso ha ottenuto anche la vittoria dello Zonale in divisione A. Alle sue spalle nella classifica di giornata troviamo invece Luca Ottolino e Francesco Stabile del Cus Bari. Prima femminile e quarta in classifica generale è invece Maria Carla Montanaro del CV Bari. Quinto in classifica generale infine è Nicola Di Pilla, sempre del CV Bari.

E se le condizioni erano perfette per una regata tecnicamente impegnativa per i 29 atleti iscritti in Divisione A (11 - 15 anni) e provenienti da tutta la regione, lo stesso non si può dire per i 20 della Divisione B (9 - 10 anni) che per motivi di sicurezza sono rimasti a terra senza poter scendere in acqua. La classifica dello zonale rimane quindi invariata e per la Divisione B il titolo di campione 2023 va a Marco De Nicolò (CV Bari).

"È stata una regata tecnicamente difficile sia per le condizioni di vento sia per la forte corrente presente. Gianmarco ha interpretato al meglio le tre prove e non era così scontato. Anche il fattore psicologico giocava un ruolo importante. A dividere Stabile, Russo e Ottolino infatti c'erano soli 3 punti. Faccio i miei complimenti a Gianmarco per aver saputo mantenere il sangue freddo interpretando al meglio la regata e ottenendo così una vittoria, più che meritata" commenta il tecnico del CV Bari, Beppe Palumbo.

Foto Circolo della Vela Bari - sezione nautica

Come sempre fortemente voluto dalla famiglia Carabellese in memoria del compianto Pino, grande appassionato di mare e navigazione, e organizzato dal Circolo della Vela Bari, il Trofeo ha dato il via alle stagione autunnale di regate pugliesi.

E a proposito di autunno, il Circolo della Vela Bari in collaborazione con gli altri circoli velici baresi, riporta in acqua le imbarcazioni di altura e minialtura.

Il prossimo 15 ottobre infatti prende il via la nuova stagione velica con la 4a Coppa d'Autunno Città di Bari che include il XIX Trofeo A. Carofiglio – Timone D’oro ed il XXXVI Trofeo C. Bottiglieri.