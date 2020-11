Casamassima, la meravigliosa città azzurra della Puglia

Come Chefchaouen in Marocco, o Jodhpur nel nord dell'India, Casamassima in provincia di Bari, è un delizioso borgo pugliese conosciuto come la città azzurra. Certo, un bel viaggio da quelle parti non dispiacerebbe ma non bisogna poi andare così tanto lontano per visitarne almeno una: anche l'Italia ha la sua bella città azzurra, un incantevole borgo a due passi dal capoluogo, dove inizia la Murgia barese.

Casamassima è un antico borgo medievale il cui centro storico è conosciuto per la bellezza dei sui vicoli e abitazioni dove un tempo imperava brillante il blu e l'azzurro: per questo ribattezzata la città azzurra d'Italia dal pittore milanese Vittorio Viviani che la chiamò così perché questo delizioso paese azzurro incantava molti pittori e artisti.

I colori si sono sbiaditi, l'azzurro non sarà brillante come un tempo ma Casamassima conserva tutto il suo fascino della città così un tempo decantata.

La sua origine risale al 1600 circa quando la peste purtroppo dilagava e sterminava intere famiglie. Anche Casamassima era caduta vittima di questa malattia e i cittadini trovavano rifugio nelle proprie abitazioni pregando e chiedendo un miracolo alla Madonna per la guarigione e la fine della strage.

Quando finalmente ci fu il miracolo il duca Michele Vaaz signore di Casamassima ordinò che tutte le case fossero verniciate con della calce viva affinchè si impedisse il diffondersi della peste e decretò che fossero dipinte di colore azzurro, il colore della Madonna.