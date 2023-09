Come leggere cifre e lettere sulle uova acquistate al supermercato

Il nostro compito come consumatori è anche quello di saper leggere l'etichetta, in fonfo questo è l'unico mezzo che dobbiamo per esser certi di quello che compriamo.

Questo vale per tutto anche per le uova che acquistiamo nei supermercati. Capita infatti spesso, quando acquistiamo delle uova , di vedere applicato su di esse un codice con dei mumeri. Questo codice ci permette di avere delle indicazioni importanti sulla freschezza e sulla qualità del prodotto. Definisce la classificazione delle uova e tiene conto di diversi fattori come l'allevamento, la categoria, le dimensioni e la tracciabilità.

Sull'etichetta delle uova è riportata la taglia dell'uovo, sul guscio è invece presente una sigla che indica il tipo di allevamento ed altri codici per la tracciabilità. Informazioni che ci possono essere utili per esempio se acquistiamo delle uova biologiche e vogliamo essere sicuri della loro provenienza.

Etichetta sulle uova - Come leggerla

XL, L, M, S - Rappresentano la dimensione delle uova

Codici 0 1 2 3 - Indicano il tipo di allevamento, che può essere biologico (0), all'aperto (1), a terra (2), in gabbia (3)

Dopo questo numero segue la sigla che indica la nazione di provenienza. La legislazione europea, inoltre, divide le uova in categorie di qualità.

Le categorie delle uova

Categoria A o 'uova fresche - Possono essere consumate anche senza lavarle

Categoria B o 'uova di seconda qualità o conservate' - Destinate alle industrie di trasformazione e non a quelle alimentari

Categoria C o 'uova declassate destinate all'industria alimentare' o ai discount

Scadenze

Sulla confezione esterna, ci sono i dati di scadenza, la denominazione dell'azienda di origine e/o di imballaggio e la categoria di qualità e di peso delle uova. Esistono diverse categorie di uova: