Carpaccio di zucchine, un piatto salutare adatto a tutti

Una ricetta utile come antipasto o come un contorno veloce

Il carpaccio di zucchine è un piatto fresco, ricco di sapore ma povero di calorie, l'ideale per chi desidera mangiare leggero e vuole realizzare un contorno da accompafgnare a del pesce o della carne. Buono in ogni periodo dell'anno è annoverato tranquillamente tra le ricette estive pugliesi, fresco e salutare, presentando il meglio di una delle coltivazioni tipiche della Puglia con una preparazione agevole e davvero rapida.

Il carpaccio di zucchine conserva intatte le proprietà nutritive dell’ortaggio, ricco di vitamine A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, carotenoidi, acido folico e potassio, pertanto è utilissimo durante la pianificazione di una dieta equilibrata.

Ingredienti

4 zucchine

50 g di parmigiano a scaglie

Succo di limone

Olio extravergine d’oliva

Sale q. b.

Pepe q. b.

Preparazione

Lavate con attenzione le varie zucchine, asciugandole con cura in seguito. Spuntatele e affettatele in sottili rondelle, da disporre su un piatto. Aggiungetevi sale, pepe, olio, limone, poi copritele con una pellicola per alimenti. Lasciate marinare per una decina di minuti in frigorifero. In seguito rimuovete la pellicola e cospargete con le scaglie di parmigiano. Il vostro carpaccio di zucchine è pronto e potete servirlo a tavola.

(Fonte Puglia.com)