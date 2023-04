Il Libro Possibile attende i nuovi talenti della scrittura: al via il contest “Autore Possibile”

Hai scritto un libro e vuoi farlo conoscere a una platea qualificata? Vuoi che esperienze, sentimenti e passioni che hai messo nero su bianco abbiano il loro momento di celebrità? Il Libro Possibile lancia il contest “Autore Possibile” e apre a tutti gli scrittori, esordienti e non, che vogliano candidarsi a partecipare alla XXII edizione del Festival. È sufficiente avere pubblicato un libro tra il 2022 e il 2023 e registrarsi sul sito www.libropossibile.com o cliccare sul link “Iscrizione” all’interno dell’APP Il Libro Possibile. Dopodiché, l’autore potrà condividere e divulgare la propria candidatura e farsi votare secondo le procedure indicate sul Regolamento.

Chi otterrà più voti entro il 15 maggio 2023 avrà diritto a presentare il proprio volume in una delle date del Festival che si svolgerà a Polignano a Mare (5, 6, 7, 8 luglio 2023).

Il contest nasce dalla volontà degli organizzatori di rispondere alle tantissime richieste che arrivano ogni anno da parte di autori che vorrebbero salire sul palco del Libro Possibile.

Diventata uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, la kermesse pugliese si prepara a una nuova edizione, con un parterre di ospiti d’eccezione, nazionali e internazionali: dai più affermati scrittori e giornalisti a magistrati, scienziati, imprenditori, personaggi dello spettacolo e figure istituzionali. Ora in questo spazio culturale ultraventennale, gestito dalla direzione artistica affidata a Rosella Santoro, si apre un’occasione per scoprire un talento nascosto o per risvegliare una vocazione sopita grazie all’insindacabile giudizio della giuria popolare. Chiunque potrà esprimere il proprio voto (una sola volta) registrandosi sul sito web/APP e contribuire così a eleggere l’Autore possibile per il Festival 2023.

Per ulteriori informazioni, consultare il regolamento completo su: https://libropossibile. com/contest/autore-possibile/ regolamento/.