Lasciarsi ispirare dalle parole: al via il contest letterario per i nuovi talenti della scrittura di Teatri di Bari

È Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022 con il romanzo ‘Spatriati’, a firmare l’incipit della nuova edizione del contest letterario di Teatri di Bari. Al via 2024 battute per un anno di teatro, il concorso dedicato ai talenti under 35 della scrittura, che dovranno costruire un racconto di 2024 battute (spazi esclusi e incipit escluso) a partire dall’introduzione di Desiati:



Bagliori

Sarebbe stata una bella sorpresa approfittare del primo giorno di vacanze per portar la colazione a Bea, la mia futura moglie. Ci siamo promessi da un paio di mesi, ma viviamo in due paesi distanti una decina di chilometri. Nelle ore notturne ho avuto strani presentimenti che ho spento al primo bagliore dell’aurora, quando l’argento del giorno appena nato scaccia il vello nero della notte.

Il piccolo appartamento è al pian terreno, in una villetta abitata da altre famiglie. Ma in quei giorni sono via in molti per le ferie. C’era solo la sua auto. Ho cominciato a sospettare con un lieve, ignoto velo d’ansia. Ho premuto il pulsante del campanello ancora una volta, e ho scritto un messaggio “Ho provato a farti una sorpresa ma non ci sono riuscito.”

Mentre ero in auto sulla via del ritorno, il telefono si è illuminato.

Era lei. “Non ero sola, riprova domani e sii più paziente.”

“Con chi eri? Le ho scritto.

“Domani quando torni lo saprai.” Ha risposto.

L’invito è quindi a lasciarsi ispirare dalle parole, con un’iniziativa che vuole essere un invito, un monito ad appassionarsi al teatro e alla scrittura. I racconti potranno essere inviati fino alle ore 12 del 26 novembre via mail all’indirizzo promozione@teatridibari.it: saranno visionati da una giuria selezionata da Teatri di Bari. Il testo vincitore aprirà l’Agenda Teatri di Bari 2024 e l’autore riceverà anche abbonamenti alle Stagioni di prosa del Teatro Kismet di Bari, del Teatro Radar di Monopoli e della Cittadella degli Artisti di Molfetta.

Il regolamento completo e tutte le informazioni per partecipare al contest ‘2024 battute per un anno di teatro’ sono disponibili al sito www.teatridibari.it.