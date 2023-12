Biglietti scontatissimi per gli spettacoli teatrali di Bari e provincia: parte ''Crazy for Christmas? A Natale regala il teatro''

Crazy for Christmas? A Natale regala il teatro! Fino al 27 dicembre biglietti scontatissimi per gli spettacoli teatrali nel circuito del Teatro Pubblico Pugliese. L’iniziativa, promossa dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con i comuni di Bari, Bitonto, Cerignola, Corato, Lecce, Mola di Bari e Ostuni.

A Bari (ad esclusione dello spettacolo Samusà con Virginia Raffaele), Lecce (Teatro Apollo), Ostuni, Bitonto (musica) e Mola di Bari biglietti a 15 euro. A Cerignola, Lecce (Teatro Paisiello), Corato e Bitonto (rassegna Welfare Culturale) biglietti a 10 euro.



Ma ATTENZIONE! la promozione sarà valida solo dalle ore 11 del 14 dicembre fino alla mezzanotte del 27 dicembre!

Ecco come fare per usufruire della promozione e comprare il biglietto a prezzo speciale online o nei botteghini:

1. Scopri le stagioni e scegli lo spettacolo https://bit.ly/stagioniTPP

2. cerca lo spettacolo su www.vivaticket.it (per gli spettacoli al Palazzo Roma di Ostuni clicca qui https://bit.ly/46YPy1l)

3. seleziona la tariffa e acquista i biglietti ridottissimi.

I biglietti ridottissimi saranno disponibili anche al botteghino del Teatro della città prescelta nei giorni e orari di apertura.