Cus Bari Sup, doppio oro per l'atleta paralimpica Angela Carbonara

Sabato 2 e domenica 3 settembre si è svolta la regata del circuito “Eurotour” che ha fatto tappa al PuntAla Camp & Resort di Ala (GR), nella quale ha ottenuto due ori l’atleta paralimpica del Cus Bari Angela Carbonara, tecnico di I livello con specializzazione in atleti di surf e sup con disabilità.

“Ogni regata è una sfida con me stessa – ha affermato l’atleta, campionessa italiana categoria paralimpica 2021 e 2022 -. Ogni gara, ogni medaglia la dedico a chi pensa di non farcela perché ha una disabilità. Questa tappa di Punta Ala è stata molto importante per me ai fini del titolo italiano del 2023”.

La due giorni di grande sport è stata organizzata dal Punta Ala Sup Experience Asd e rientrava nel circuito del grande slam europeo di specialità. Infatti la gara di sabato è stata valida ai fini del ranking EuroTour Sup 2023, e quella di domenica per il Campionato Italiano FISW (SUP, long & short distance). Per questo erano presenti numerosi atleti, provenienti da tutto il mondo, molti dei quali titolati e di fama nazionale e internazionale. Angela Carbonara conquista il podio dopo una regata con condizioni atmosferiche non ottimali . Grande soddisfazione per l’atleta premiata sul podio dal campione del mondo di sup race Michael Booth.

“Sono state state due gare abbastanza impegnative con atleti di livello elevato. Ottenere due primi posti è stata per me una grande felicità, che mi ripaga dei tanti sforzi profusi per raggiungere quesi risultati”.

Grande successo per il Cus Bari con lo sport inclusivo, nel cui centro con il supporto della federazione Fisw è stato aperta la prima sezione in Italia di sup paralimpico. “Quando ho ripreso a gareggiare 3 anni fa il mio obiettivo era aprire una sezione di Sup paralimpico e portare i miei atleti a gareggiare. Il mio sogno si è avverato al Cus Bari dov’è finalmente abbiamo istituito questa sezione. Io sono il tecnico e il 24 settembre porterò 2 atleti al campionato regionale”.