Lotto, dopo 201 estrazioni di ritardo a Bari esce il numero 78: vincite per 15,6 milioni di euro

Il numero 78 è uscito su Bari dopo 201 estrazioni di ritardo. L'estrazione del Lotto di venerdì scorso è stata definita 'storica': il numero più atteso e più giocato in assoluto, come riferisce l'agenzia Agimeg, ha regalato vincite sulla ruota pugliese per 15,6 milioni di euro, vale a dire il 78% di tutti i premi pagati al Lotto in Italia nel concorso in questione.

Con 201 estrazioni di ritardo, il 78 su Bari è entrato a far parte della ristrettissima cerchia di numeri che ha superato i 200 concorsi di assenza. Ecco la tabella completa con i massimi 'ritardatari' di sempre:

Le vincite ottenute con il 78 su Bari, però, sono lontane da quelle centrate negli anni d'oro del Lotto. Il record assoluto in termini di vincite appartiene sempre al capolugo pugliese ed esattamente al numero 31 che, quando uscì il 19 aprile 2000, dopo 167 estrazioni di ritardo, regalò vincite per ben 903,7 milioni di euro. Alle sue spalle l’8 su Palermo (con 810,9 milioni), il 13 su Torino (801,7 milioni), il 63 su Venezia (630,8 milioni) e il 39 su Genova (534,1 milioni). Il 53 su Venezia, un numero che fece storia per le giocate che raccoglieva ad ogni estrazione, distribuì invece vincite per 513 milioni di euro