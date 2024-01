A Borgo di Natale tutto pronto per l’arrivo della Befana: un incontro speciale nell'igloo luminoso

Nel “Borgo di Natale” di Conversano è ormai tutto pronto per vivere l’ultimo intenso fine settimana di eventi per grandi e piccini.

Il cartellone natalizio promosso dall’Amministrazione comunale di Conversano in collaborazione con le realtà associative del territorio prevede numerosi appuntamenti che avranno luogo in particolare nel cuore antico della città, abbellito a festa con oltre 100mila lucine natalizie.

Grande attesa già per questa sera, 5 gennaio, vigilia dell’Epifania con La Notte di Sibilla-Christmas Edition a cura dell’associazione Four Season Eventi presso la Pinacoteca Paolo Finoglio (ore 17.00). Una serata di moda e spettacolo in onore della figlia di Goffredo d'Altavilla, prima Contessa di Conversano, andata in sposa a Roberto II Duca di Normandia.

Domani, 6 gennaio, l’appuntamento è invece in piazza Castello e in corso Domenico Morea dalle ore 17.00 con la Festa della Befana. I bambini e le loro famiglie sono attesi nell’Igloo del Polo Nord per incontrare la nonnina con la scopa.

Inoltre, durante tutto il fine settimana saranno aperte e fruibili tutte le installazioni di Borgo di Natale: dal villaggio luminoso ottocentesco in villa Garibaldi, per ricordare il bicentenario dell’arch. Sante Simone, alla pista di pattinaggio sul ghiaccio nell’anfiteatro Belvedere e la ruota panoramica in piazza Caduti.

Il 6 e il 7 gennaio torneranno a vivere anche le periferie, come l’area naturalistica dei laghi di Conversano. In particolare, presso il Lago di Sassano dalle ore 17.00 si svolgerà un nuovo appuntamento dell’iniziativa firmata “Natale al lago di Sassano” con la possibilità di visitare il presepe e di fare passeggiate a cavallo. L’iniziativa è curata dall’associazione Sassano’s Community.